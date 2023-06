Calcio | Kim verso il Bayern | ha già tolto sui social i riferimenti al Napoli

Come quelle che hanno portato, con grande giovamento per squadra e società,e Kvaratskhelia al Napoli. I tifosi bianconeri hanno poco da storcere il naso . Gli acquisti dovranno essere possibili ...NotizieNapoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Unalla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale : "È stata chiesta l'... l'erede di. Ideale non lo so, lo ...NotizieNapoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo , rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercato Napoli e ...

Kevin Danso, il Napoli lo vuole se parte Kim La Gazzetta dello Sport

Come quelle che hanno portato, con grande giovamento per squadra e società, Kim e Kvaratskhelia al Napoli. I tifosi bianconeri hanno poco da storcere il naso. Gli acquisti dovranno essere possibili e ...Colosso Non si direbbe, di lui, quello che in giro raccontano, ovvero che Danso (i cui idoli sono van Dijk e Rudiger) sia un difensore estremamente moderno, fisico (è alto 190 centimetri) ma agile, ...