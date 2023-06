Calcio | il Manchester City vuole Rice | duello di mercato con l' Arsenal

(Di giovedì 22 giugno 2023) Londra, 22 giu. - (Adnkronos) - Dopo la sfida in Premier, ilprova a battere l'anche sul. Il club di Guardiola infattisoffiare Declanai Gunners, in pole per il 24enne centrocampista inglese. L'offerta dei 'citizens' al West Ham è arrivata a 75 milioni di sterline più 15 di bonus.

Anche l'altra squadra di, lo United , punta sulle contropartite (Maguire o McTominay), ma sembra più indietro nella corsa. Tutto ciò ovviamente fa piacere al West Ham, che ha già ...Sul centrocampista inglese in uscita dal West Ham, infatti, non ci sarebbe solo l'Arsenal, che si è visto rifiutare un'offerta da 105 milioni di euro: stando ai media inglesi anche il...BARCELLONA (SPAGNA) - Il come ilCity . Non stiamo parlando di risultati sportivi bensì di affari. Così come City Group , che ha creato nel 2013 la formazione di Major League Soccer New York City , i blaugrana, secondo il ...

Champions League: Manchester City campione, Inter battuta 1-0 LE FOTO Agenzia ANSA

Londra, 22 giu. – (Adnkronos) – Dopo la sfida in Premier, il Manchester City prova a battere l’Arsenal anche sul mercato. Il club di Guardiola infatti vuole soffiare Declan Rice ai Gunners, in pole ...Quale futuro per l'attaccante dell'Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani Per L'Équipe Manchester United e Bayern Monaco sono particolarmente interessate all'ex Nantes. Il suo club attuale vorrebbe ...