Calcio femminile | l’Italia sfida in amichevole il Marocco | appuntamento al ‘Mazza’ di Ferrara il 1° luglio

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 giugno 2023) Prima della partenza per la Nuova Zelanda, sede dei Mondiali di, la Nazionale di Milena Bertolini disputerà un’ultima, contro ilallo stadio ‘Paolo Mazza’ disabato 1°alle ore 19:00. I biglietti sono acquistabili presso le agenzie Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, ma anche in loco presso il botteghino di via Cassoli dalle ore 15 nel giorno della partita. ” “Nel percorso di avvicinamento delle azzurre alla Coppa del Mondo faremo tappa aper dare un segnale di vicinanza alla popolazione dell’Emilia Romagna, così duramente provata dall’alluvione. Per l’occasione abbiamo predisposto una formula speciale per i residenti che volessero assistere all’evento e ...