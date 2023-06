(Di giovedì 22 giugno 2023) Un insegnante di sostegno mi racconta le sue disavventure. Purtroppo non riesco a simpatizzare con lui: a cosa è servita l’istituzione degli insegnanti di sostegno se non a sostenere gli insegnanti di sostegno? Non esistevano insegnanti di sostegno quando dalla scuola italiana uscivano D’Annunzio e Croce, Ungaretti e Montale, Flaiano e Arbasino, Sciascia, Pasolini, Ceronetti… Comunque mi racconta che nel suo istituto professionale gli allievi non sanno scrivere, non conoscono la punteggiatura, l’ortografia, tantomeno l’educazione visto che insultano gli insegnanti, vandalizzano porte e finestre, fumano in aula (sigarette elettroniche) e nei bagni (canne), tracciano svastiche ovunque, indossano felpe col cappuccio tirato su, guardano video TikTok per tutto il tempo della lezione, ascoltando negli auricolari musica trap (che significa giustamente “trappola”)… Preghiera: se il 96 per cento ...

Buone ragioni per smettere di chiamarlo "esame di maturità" Il Foglio

Rilanciare la crescita e lo sviluppo sostenibile del Sud e del Mediterraneo: una priorità non soltanto per l'Italia, ma per l'Unione europea. E oggi ci sono le condizioni per farlo". Lo ha detto il c ...