Buone pratiche green | al via la XII edizione del Premio Vivere a Spreco Zero

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – Lenon vanno in vacanza: la campagnadi Last Minute Market lancia il bando della 12esimadel. Il contest si rivolge a enti pubblici, imprese, cittadini, scuole, associazioni per individuare e promuovere i progetti e le azioni concrete e virtuose nell’ambito del contrasto allodi alimenti, acqua, energia, della prevenzione dei rifiuti, della mobilità sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, dell’uso efficiente delle risorse naturali, dell’educazione alimentare e alla sostenibilità, della promozione dell’economia circolare e, in generale, di una visione sostenibile in armonia con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni ...