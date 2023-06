Buon compleanno a… Rodri

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Oggicompie 27 anni. Vi arriva come l’uomo del momento dopo il gol vittoria contro l’Inter in finale di Champions e la Nations League vinta con la Spagna Oggicompie 27 anni. Vi arriva come l’uomo del momento e se qualcuno dicesse che sta passando da un ricevimento a un altro non si potrebbe che dargli ragione. Il centrocampista del Manchester City non solo ha deciso con la sua rete la finale contro l’Inter. Dal riconoscimento di Player of the Match di Istanbul è passato a essere nominato Giocatore della stagione della Uefa Championa League 2022-23, premio ottenuto con il voto del panel degli osservatori tecnici dell’Uefa. Champions League: èil giocatore dell’anno della competizione I numeri personali giustificano tanta luce addosso. Ha giocato 12 gare nella competizione; oltre che ai nerazzurri ha fatto gol ...