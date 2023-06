Brozovic | il Barcellona ci riprova Ma differenza con l’Al Nassr – Sky

(Di giovedì 22 giugno 2023) Non solo Alsu Marcelo: ilprova infatti l’inserimento per il centrocampista croato. Secondo Sky Sport l’offerta all’Inter sarebbe simile, ma ben diverso è l’ingaggio proposto al giocatore. TENTATIVO – Per Marcelocianche il, sebbene con risorse economiche ben minori rispetto a quelle delche resta in vantaggio. Non tanto a livello di cartellino, con 18 milioni di euro proposti da entrambe le squadre (offerta che, però, l’Inter chiede di alzare almeno a 25 milioni di euro), bensì con la proposta al giocatore. I blaugrana offrirebbero a, infatti, un ingaggio da 7 milioni a stagione. Ben lontani dai circa 18 proposti dal club dell’Arabia Saudita. Inter-News - ...

Ruben Neves ha 26 anni, si avvia a lasciare l'Inghilterra e a dire no al. Sui campi sauditi sono attesi Mendy, Zyech, Thomas. Anche Marcelo, perno dell'Inter finalista in ...Detto ciò, consentitecelo: uno comenon si trova sugli scaffali del discount: corre per 3, ... di Real ee figuriamoci a quelli proposti dai sauditi. E allora chiudiamo facendo un ......hanno mosso passi importanti per cercare di anticipare la concorrenza e nel caso di probabile addio di Marcelo(che tanto piace all'Al - Nassr, che ha offerto 18 milioni, e al) ...

"Ci sono un'infinità di ragioni che hanno un senso per la cessione di Brozovic. Con i soldi che incassa può andare a prendere la mezzala che sogna dal Sassuolo. Io però non riesco a farmene una ragion ...Specialmente se arriva Davide Frattesi. Nesti: «Brozovic che va via è un affare se arriva Frattesi». L’Inter si sta preparando all’eventuale partenza di Marcelo Brozovic (vedi… Leggi ...