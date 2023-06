Brozovic-Al Nassr | l'Inter aspetta l'ultimo rilancio

Commenta per primo Marceloè ormai sempre più lontano dall'Inter. Proseguono, sempre più fitti, i contatti con l'Al, contatti che si incanalano verso una risoluzione positiva dell'affare tra i nerazzurri e il ...2023 - 06 - 22 16:51:59 Inter, l'Alspinge perL'Alsi avvicina a Marcelo. Il club saudita è pronto ad alzare la precedente offerta presentata all'Inter (18 milioni), ...Prima che arrivasse Cristiano Ronaldo , la stella dell' Al -era Anderson Talisca , ..., Koulibaly, Ziyech e non solo: chi altro potrebbe volare dagli arabi I club arabi non sembrano in ...

Brozovic, Al Nassr e Barcellona offrono 18 milioni: l'Inter ne vuole 25 - Sportmediaset Sport Mediaset

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Marcelo Brozovic è ormai sempre più lontano dall’Inter. Proseguono, sempre più fitti, i contatti con l’Al Nassr, contatti che si incanalano verso una risoluzione positiva dell’affare tra i nerazzurri ...