Bournemouth | quasi fatta per un giocatore di proprietà della Roma

... adesso anche Kluivert è vicino ai saluti grazie all'accordo trovatototalmente col, che lo avrà per circa 12 milioni (bonus compresi). Detto che ormai Llorente è vicino al ritorno ...Si va verso un'altra cessione in casa Roma. In fase avanzata edefinitiva, come riporta Il Tempo , la trattativa che porterà Justin Kluivert ala titolo definitivo. Un altro colpo in uscita che porterà soldi nelle casse di Trigoria prime del 30 ...... entrambi in direzione Sassuolo , mentre Justin Kluivert è vicino al. Da tenere poi sempre d'occhio la questione Ibanez, la cui uscita comporterebbeautomaticamente il ritorno di ...

Kluivert vicino al Bournemouth: trattativa quasi conclusa Voce Giallo Rossa

Dopo qualche giorno di calma, la Roma è tornata forte sul calciomercato: è tutto fatto con il Bournemouth per la cessione di Kluivert ...Vocegiallorossa.it foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com Uno dei giocatori che Tiago Pinto sta cercando di cedere entro il 30 giugno, termine entro cui la Roma deve ricavare 30 milioni di plusva ...