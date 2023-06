Bosch Italia | non solo profitti Aiuti per l’Emilia-Romagna e l’inclusione sociale

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’per. Eper. La filiale nazionale del colosso tedesco ha presentato i risultati del 2022 nel Belpaese e ufficializzato le proprie attività a sostegno dei soccorsi seguite alle alluvioni delle scorse settimane e a supporto di progetti come quello di Nico Acampora e PizzAut, il primo ristoranteno interamente gestito da ragazze e ragazzi autistici. Lo scorso anno il giro d’affari dinel Belpaese è stato di 2,6 miliardi di euro, in crescita dell’8% rispetto all’esercizio precedente, e incide per poco meno del 3% sui ricavi globali del gruppo, che lo scorso anno hanno superato gli 88 miliardi. Il futuro è legato soprattutto a una divisione: “Con 230.000 collaboratori (su 421.000 totali, ndr) ...

Oltre al sostegno al concerto benefico, Bosch ha fornito attrezzature per gestire l'emergenza in Romagna colpita dall'alluvione ...