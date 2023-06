Borse | BoE alza tassi di 50 punti base Europa in rosso | a Milano scivola Tim

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Leeuropee, in attesa della Bank of England sui tassi, si confermano negative ma, comunque, tengono ancora sotto controllo i cali. Il Ftse Mib cede l'1% a 27.367 punti mentre Tim che cambia ...Apertura in deciso calo per leeuropee, all'indomani della terza seduta consecutiva in calo per Wall Street e quando in mattinata Tokyo ha perso lo 0,92%. A Piazza Affari il Ftse Mib perde 1,2%, a Parigi il Cac40 l'1,14%, a ...

Europa in “rosso”, attesa per la decisione BoE. Milano pesante con banche e auto Il Sole 24 ORE

Le Borse europee, in attesa della Bank of England sui tassi, si confermano negative ma, comunque, tengono ancora sotto controllo i cali. Il Ftse Mib cede l'1% a 27. (ANSA) ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari prosegue debole come le altre borse europee in attesa delle decisioni della Bank of England sui tassi, mentre su entrambe le sponde dell'Oceano si intensificano i toni ...