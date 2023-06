Bonolis sta attraversando “crac sentimentale” e soffre molto | retroscena inediti sulla rottura con Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini, insieme a Mediaset e ai suoi autori,lavorando duramente sia per trovare i ... La moglie di Paolopare sia intenzionata a voler ritornare più dietro alle quinte, mentre la ...... come ad esempio la gestione della propria famiglia, al fianco di Paolo, in questo periodo ... Il dito viene puntato contro Orietta Berti , chevivendo una primavera incredibile nella sua ...... parte da un aneddoto ricordato dallo stesso papà Silvio nel 2006, intervistato da Paolo: ... Sbotto: ma alloradicendo messa! '. Nato il 27 settembre 1988 in una clinica svizzera ispirata ...

«Paolo Bonolis soffre per la fine del suo matrimonio»: il retroscena Tvpertutti

Sulla fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli spuntano dei retroscena inediti. Il conduttore nutrirebbe ancora un profondo sentimento per Sonia. Vediamo cosa sta accadendo.Paolo Bonolis starebbe soffrendo parecchio per la separazione da Sonia Bruganelli: sembra che sia stata lei a prendere la decisione.