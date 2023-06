Boccia Pd | ' Se l' opposizione è unita | il governo Meloni va in crisi'

(Di giovedì 22 giugno 2023) Pd e M5s devono necessariamente iniziare a ragionare su come collaborare attivamente per creare un'alternativa credibile ale alla destra. Francesco, capogruppo dei democratici ...

Francesco, capogruppo dei democratici al Senato, ne ha parlato in un'intervista a Il Foglio. ...maggioranza è andata sotto in commissione Bilancio e ha accettato le condizioni dell'...Il concomitante indicente in commissione Lavoro al Senato ha ringalluzzito l'. "Il governo naviga a vista", ha chiosato il vicesegretario Pd, Francesco. Di diverso avviso Maurizio ...L'sbaglia, se pensa che il governo sia nel caos'. Poi Scanzi ha espresso la sua ... Gruber inchioda: "Schlein A scoppio ritardato" Gli incidenti e gli imprevisti, stando a quanto ...

Prss Lombardia, l'opposizione boccia Fontana: "Piano di sviluppo in ... LA NOTIZIA

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “In Parlamento la convergenza c’è, su alcune battaglie, con chi ci sta. E ieri, sul dl lavoro, la maggioranza è andata sotto in commissione Bilancio e ha accettato le condi ...Pareggio 10 a 10 nel voto in commissione al Senato. La relatrice Mancini (FdI): rimediamo anche a questo. Boccia (Pd): si convochino subito i capigruppo ...