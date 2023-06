Bisseck-Inter salta? Un’insidia! Gosens ai saluti | una in pole ? TS

(Di giovedì 22 giugno 2023) Per un tedesco che entra,, c’è uno che va,. L’è al lavoro su queste due operazioni in entrata e in uscita. Ma occhio alle insidie sul giovane Under 21 SITUAZIONE TEDESCA ? Se fino a qualche giorno fa non c’erano dubbi sul passaggio di Yann Aurelall’dall’Aarhus, ora in realtà sorge qualche dubbio. Attenzione l’affare non èto, tutt’altro, prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo incontro con l’entourage del giocatore per tentare di chiudere. Infatti, nelle ultime ore si è insediata la spina della Premier League. Al momento, vige il patto col giocatore. L’è sicura che lui mantenga la parola data. Intanto, Robinè in uscita. Sull’esterno c’è inposition l’Union Berlino. Fonte: ...

