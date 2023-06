Bisseck | gol all’esordio con la Germania U21! L’Inter osserva

Leggi su inter-news

(Di giovedì 22 giugno 2023) Esordio quasi perfetto per Yann, il difensore classe 2000nell’Europeo con laUnder 21. L’oggetto d’interesse delè andato in gol ma la sua squadra non ha vinto contro Israele. GOL – Clamoroso flop per lanell’Europeo Under 21 cominciato proprio quest’oggi. Nella sfida delle 18 contro Israele i tedeschi hanno pareggiato con il risultato di 1-1. Youssoufa Moukoko e Jessic Ngankam hanno sbagliato due rigori, ci ha pensato Yanna pareggiare il momentaneo vantaggio avversario arrivato con Dor Turgeman al minuto 20. Il difensore dell’Aarhus e oggetto d’interesse delha segnato al 26? di testa da calcio piazzato, intanto la dirigenza nerazzurra loin attesa di ...