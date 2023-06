Birkenstock | odi et amo ora è anche di tendenza

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 22 giugno 2023) Life&People.it Bistrattate e tacciate per decenni di incarnare il male assoluto, le, “i sandali con fibbie made in Germany”, stanno vivendo un vero e proprio momento di gloria. Pensati nel 1774 dal calzolaio Johann Adam, sono nati per una funzione podologica che nel corso del tempo ha visto una vera rivisitazione. Considerate per lungo tempo tra le most ugly shoes ever, il brand ha fatto dell’odi et amo verso di loro la sua forza più grande e per il 250° anniversario, sono arrivate collaborazioni con luxury brand quali Valentino, Manolo Blahnik e Jil Sander. LaOrthopädie GmbH & Co si è rifatta il look, diventando conosciuta in tutto il mondo. Da out a it-shoes per l’estate Arizona, Boston, Madrid non sono solo nomi di grandi città. Per i fedeli del brand, questi rappresentano alcuni dei ...