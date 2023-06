Bimbo di 2 anni trova una pistola in casa e uccide la mamma incinta

(Di giovedì 22 giugno 2023) Washington – Una donnae ilche aveva in grembo sono morti dopo che l’altro figlio di 2della donna le ha sparato accidentalmente alla schiena. E’ accaduto in Ohio, Stati Uniti. Secondo una dichiarazione della polizia di Norwalk, Laura Ilg, 31, ha chiamato il 911 venerdì pomeriggio e ha detto al centralinista di esseredi 33 settimane e di essere stata colpita dal figlio di 2. I servizi di emergenza sono arrivati in pochi minuti. La donna era cosciente e ha raccontato agli agenti cosa era successo. Trasportata al Fisher Titus Medical Center, le hanno praticato un taglio cesareo d’urgenza, ma il piccolo era già morto. Poco dopo è deceduta anche la. Gli agenti hanno preso possesso della, una SIG Sauer ...

"Ha spiegato di essere incinta e che suo figlio di 2 anni le aveva accidentalmente sparato alla schiena con una pistola", ha detto all'ABC News 5 Cleveland.

