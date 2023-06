Bertolaso | medici e infermieri ospedalieri sono fra i meno pagati d’Europa | bisogna intervenire

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’assessore regionale al Welfare, Guido, ha partecipato, su delega del presidente Attilio Fontana, all’incontro convocato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni. «Quanto fatto fin qui dal ministro – ha detto– è utile e importante. Ora peròa passare a una definitiva riforma del sistema sanitario nazionale. Serve anzitutto un maggior impegno finanziario raggiungendo alil 7% del Pil, visto che la media degli altri Paesi Ocse si attesta a circa il 9%. Fondi che dovranno compensare economicamente tutto il personale sanitario che lavora in Italia nell’ambito del settore pubblico».: le prestazioni sanitarieeccellenti «Oggi – ha proseguito– i nostri ...

'Ci stiamo impegnando per rendere attrattivo il lavoro nel sistema sanitario - spiega l'assessore al Welfare Guido Bertolaso - , ma nel frattempo è altrettanto importante valorizzare chi già nei ...

