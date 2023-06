Berlusconi | Gianni Letta in tribuna Camera**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Governo in Aula per la commemorazione di Silvio Berlusconi alla Camera, presenti il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, Paolo Zangrillo titolare della Pa e il guardasigilli Carlo Nordio, tanti i sottosegretari ai banchi dell'esecutivo. In, come già avvenuto al Senato martedì scorso,e la capogruppo del Senato azzurra, Licia Ronzulli.