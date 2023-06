Berlusconi | Gebhard Misto | ' leader politico importante | vicini ai suoi cari'

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Non avendolo conosciuto direttamente può essere riduttivo. E' stato un. L'Alto Adige, anche se non compariva spesso neiprogrammi, non vogliamo comunque dimenticarlo e vogliamo unirci aie a tutti coloro che gli erano". Così Renate, deputata del gruppo, nel corso della commemorazione del presidente Silvioa Montecitorio.

Berlusconi: Gebhard (Misto), 'leader politico importante, vicini ai suoi ... Il Dubbio

