Benevento | incontro per sollecitare la stabilizzazione dei forestali

In sintesi, il nuovo assetto, approvato dai presenti, prevede a: 2 ambulanze ... L'si è concluso con la piena condivisione e approvazione dei presenti e l'impegno a rivalutare il .... E' in programma venerdì 23 giugno, alle 13,30, nei locali della casa circondariale di, nell'ambito del progetto 'Cortincarcere', l'con il regista Marco Cucurnia, che vedrà coinvolti i detenuti partecipanti al workshop cinematografico promosso dalla Camera penale di ......'Noi di Centro è la forza decisiva nel determinare gli equilibri politici in provincia di:...nazionale Clemente Mastella incontrerà il presidente provinciale Domenico Parisi per un...

Demedicalizzazione Asl di Benevento, incontro tra il dg Volpe e Anci ... Anci Campania

Si è svolta oggi presso l'Azienda Sanitaria di Benevento la riunione tra il Comitato di Rappresentanza ... a Cerreto dove 2 medici garantiranno la copertura delle 12 ore. L’incontro si è concluso con ...Al termine dell’incontro consegnato un premio speciale alla carriera ... anche di alcuni interventi artistici futuri che interesseranno la stazione centrale di Benevento, dove Paladino consegnerà alla ...