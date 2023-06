Beautiful anticipazioni americane | Steffy ferma il matrimonio di Ridge e Taylor

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sembrava ormai cosa fatta tra, ma lediannunciano che ilnon ci sarà, in quanto nelle puntatel’arrivo improvviso difermerà la cerimonia. Ma per quale motivo? La giovane non intende tollerare che quell’unione tanto desiderata, si fondi però su bugie ed intrighi, soprattutto dopo aver scoperto che tutto è accaduto per le macchinazioni di suo fratello Thomas. Il giovane infatti desideroso di rivedere i suoi genitori insieme, ha combinato un altro guaio e ancora una volta, svelato dal piccolo Douglas, proprio a zia. Vediamo tutti i dettagli di questa vicenda. Puntatedi, la rivelazione di Douglas Thomas ha falsificato una ...