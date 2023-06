Basket | Wembanyama conferma i piani estivi | ' prima la Summer League | poi i Mondiali'

(Di giovedì 22 giugno 2023) New York, 22 giu. - (Adnkronos) - Victor, sicurascelta del Draft Nba di questa notte (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Nba alle 2.00 in lingua originale e repliche in italiano) da parte dei San Antonio Spurs, ha dichiarato in conferenza stampa che quest'estate giocherà nellaper la sua futura franchigia, più probabilmente quella di Las Vegas e non quella di Sacramento.ha anche chiarito che “sicuramente non giocherò tutte le partite, perché ho avuto una lunga stagionee devo giocare anche dopo. Per il numero di partite, bisognerà vederlo con la mia futura franchigia”. L'accenno del francese agli impegni futuri riguarda idi Indonesia, Filippine e Giappone che si svolgeranno dal 25 agosto al 10 settembre — ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti NBAe non solo: i Mock Draft del 2023 A pochi giorni dalla notte del Draft (diretta Sky Sport a partire dalle 2.00 nella notte tra giovedì e venerdì), i vari ...Il francese - prossima prima scelta assoluta - impressiona tutti quando tiene in mano un pallone dao una pallina da baseball. Ma le sue 'estremità' non sono da record, perché la NBA negli anni ha visto davvero atleti dalle mani giganti. Ecco le dieci misurazioni ancora oggi ...Dubbi su chi andrà alla 1, ormai da forse più di un anno, non ce ne sono: s arà Victoril primo nome pronunciato dal commisioner Adam Silver. Il classe '04 francese è sin dagli anni dell'...

Nella notte tra giovedì e venerdì andrà in scena il Draft NBA 2023 dal Barclays Center. Sarà il draft di Victor Wembanyama, su questo non ci sono dubbi, ma dietro c’è spazio per qualche scommessa, con ...Victor Wembanyama, probabile prima scelta del Draft NBA di questa notte (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA alle 2.00 in lingua originale e repliche in italiano) da parte dei San Antonio Spurs, ...