Basket | Maurizio Buscaglia nuovo allenatore di Pesaro

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 giugno 2023) Saràa guidare nella prossima stagione in serie A la Carpegna Prosciutto. Ufficiale l’arrivo del coach classe 1969 che ha legato gran parte della sua carriera a Trento, con cui ha raggiunto due finali scudetto, prima delle esperienze con Reggio Emilia, Brescia, Hapoel Holon, Napoli e Hapoel Eilat, oltre al quadriennio (2019-2023) da ct dell’Olanda. Per, che prende il posto di Repesa, un contratto biennale garantito, con opzione per una terza stagione. SportFace.