Basket 3×3 | Giochi Europei 2023 | tra le donne bei debutti di Spagna e Lituania

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) Si è conclusa la seconda giornata del torneo difemminile 3×3 aidi Cracovia-Malopolska, in Polonia. Sono scese in campo le squadre degli ultimi due raggruppamenti rimasti, C e D; andiamo a vedere i risultati che si sono andati a inserire sui tabelloni. Nel girone C è lache mantiene il controllo della situazione, grazie alle vittorie, seppur non propriamente facili, su Estonia e Polonia, ottenute con un parco giocatrici che per buona misura ricalca quello dei Mondiali. L’Ucraina e l’Estonia sono subito alle spalle, mentre per la Polonia si fa dura. Nel girone D, invece, non c’era quasi da aver dubbi circa il ruolo di leadership della, che con importante facilità fa capire quale sia la formazione di più alto rango. La Svizzera, in qualche modo, riesce a tenersi ...