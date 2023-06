Tra i dipendenti del settore privato, a 64 anni di età, la differenza tra l'ultimo decile della distribuzione del salario unitario di uomini e donne è quasi il 30cento;il primo decile è ...... dalla Meloni al sottoscritto, ha sempre ritenuto che in questo momento il Mes non e' strumento utileil paese. Ieri ero a pranzo con il ministro Giancarlo Giorgetti - ha proseguito - abbiamo ...Nonostante la crescita registrata nel numero di laureate nelle discipline STEM le donne che si laureano in materie scientifiche sono ancora solo il 15cento delle laureate totali (il 33cento ...

Bankitalia, per le donne salari più bassi in media dell'11% - Ultima Ora Agenzia ANSA

Le donne percepiscono mediamente retribuzioni più basse dell'11% rispetto ai colleghi uomini. Questo differenziale è già ampio all'ingresso nel mercato del lavoro: il 16% tra i diplomati, il 13% tra i ...Le donne percepiscono mediamente retribuzioni più basse dell’11% rispetto ai colleghi uomini. Il differenziale è già ampio all’ingresso nel mercato del lavoro: il 16% tra i diplomati, il 13% tra i lau ...