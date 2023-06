Banda di Diabolik | spaccio ed estorsioni | la Cassazione conferma le condanne a 122 anni

...è per una dinamica relativa alla riscossione dei crediti cheè stato ucciso. I lasciti del Grande Raccordo Criminale sono sangue e condanne. Come quella arrivata ieri. Per la vecchia...Chi è Andrea Ben Maatoug Ben Maatoug faceva parte della batteria di picchiatori di. Partecipò anche alla spedizione punitiva nei confronti del greco Anxelos Mirashi, ex compagno di cella di ......è per una dinamica relativa alla riscossione dei crediti cheè stato ucciso. I lasciti del Grande Raccordo Criminale sono sangue e condanne. Come quella arrivata ieri. Per la vecchia...

Droga ed estorsioni: la Cassazione conferma 122 anni di carcere per la banda di Diabolik Repubblica Roma

Ed è per una dinamica relativa alla riscossione dei crediti che Diabolik è stato ucciso. I lasciti del Grande Raccordo Criminale sono sangue e condanne. Come quella arrivata ieri. Per la vecchia banda ...Andrea Ben Maatoug, 33 anni, latitante dal 2020, gestiva il traffico di hashish e cocaina alla Borghesiana. Deve scontare nove anni di carcere.