Bambino di 2 anni spara e uccide la mamma incinta L’assurda morte di Laura Ilg

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 22 giugno 2023) La tragedia è avvenuta a Norwalk, in Ohio, USA.Ilg, 31di 8 mesi, è stata uccisa a colpi di pistola dal figlio di 2, che giocava con la pistola del padre. La ragazza stava facendo il bucato mentre il figlio, come ha spiegato in una conferenza stampa il sovrintendente David Smith, era riuscito a entrare nella camera da letto dei genitori, che di solito è chiusa a chiave, e aveva iniziato a giocare con la pistola del padre, carica e senza sicura, lasciata incustodita. Quella, inoltre, non era l’unica arma presente in casa. Sul comodino c’era una seconda pistola carica da 9 mm e altre due armi trovate cariche. Il marito della vittima, Alek Ilg, che non era in casa quando il figlio hato alla madre, ha spiegato che le armi appartenevano a lui.Ilg, ...