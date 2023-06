Bale sul Real Madrid | “Appena entri nello spogliatoio ti senti un vincente | ma se perdi ti crocifiggono”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 giugno 2023) In un’intervista rilasciata a BT Sport, Garethha ripercorso la sua esperienza al: “La mentalità del club è vincere e nontiun. E’ difficile da spiegare, anche se sicuramente il fatto di essere circondati da grandi campioni è d’aiuto“. Il gallese ha poi proseguito: “Quando invece perdevi ti crocefiggevano e sembrava che il mondo fosse finito. Ricordo che prima della finale di Champions League del 2018 parlai con i giocatori del Liverpool. Loro erano molto nervosi e non riuscivano a dormire mentre noi ci aspettavamo solo la vittoria“. Infine, sull’approdo di Messi in MLS: “E’ fantastico sia per il campionato che per il paese. Specialmente con l’imminente Mondiale mi ...