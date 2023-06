Aviazione commerciale | Parigi segna il ritorno delle maxi commesse

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nel settore dell’civile il Salone di LeBourget 2023 sta rappresentando ildei programmi a medio e lungo termine: Atr, joint-venture Airbus-Leonardo e primo produttore al ondo di velivoli regionali, ha annunciato 22 ordini e opzioni per altri due velivoli, facendo registrare una chiara ripresa del mercato per entrambi i modelli della famiglia del turboelica regionale realizzato in parte a Pomigliano D’Arco. ANathalie Tarnaud Laude, Amministratore Delegato di Atr, ha annunciato sei ordini di Atr 72-600 per Mandarin Airlines, due Atr 72-600 con configurazione premium “All-Business Class” per Berjaya Air, tre esemplari per Azul più opzioni per 2 velivoli aggiuntivi e altre 11 vendite con committente non dichiarato. Airbus ovviamente gioca in casa, e durante il secondo giorno del salone ha annunciato la vendita di ...