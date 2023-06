Auto con 5 studenti che vanno a fare la maturità si schianta | feriti | uno è grave

(Di giovedì 22 giugno 2023) Cinque maturandi, tutti tra i 19 e i 20 anni, stavano andando a Carbonia ieri peril tema, la prima prova dell'esame di2023, quando sono rimasti coinvolti in un incidente sulla strada statale 195, nel territorio comunale di Giba. Il mezzo su cui viaggiavano tutti e cinque gli...

Da allora salgo insolopersone che conosco da sempre, che sono due o tre e faccio fatica a fidarmi". Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <... ma per offrirle nuovamente una possibilità di redenzione, di felicità e di pienezza dalla quale ciescludiamo ogni volta che perdiamo il legameLui. Il Signore ci parla, quindi, di un ......9 pollici del sistema multimediale MBUX, aggiornato nei contenuti, dalla grafica chiara euna logica di funzionamento molto simile a quella degli smartphone. Di serie ha Android, Apple ...

Incidente Casal Palocco, spunta una supertestimone: era in auto (per caso) con i TheBorderline ilmessaggero.it

Annuncio vendita Peugeot 2008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure usata del 2020 a Modugno, Bari nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Per informazioni: - Telefono fisso: 0114537611 - Telefono mobile: 3371659513 - Email: roletto@locautodue.it - Via Torino, 2 Roletto (TO) Scegli la Tua nuova auto con un Click! Ti verrà consegnata ...