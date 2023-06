Audi - Svelato il primo pilota per il Progetto F 1

(Di giovedì 22 giugno 2023) Un altro passo avanti dell'in vista del debutto nel Mondiale di Formula 1 2026: la Casa dei quattro anelli ha ingaggiato Neel Jani,svizzero di grande esperienza, chiamato a lavorare al simulatore presso il Competence Centerdi Neuburg, contribuendo così allo sviluppo del nuovo powertrain ibrido. Lunga esperienza. Neel Jani, classe 1983, ha davvero una vasta esperienza nel motorsport: il punto più alto della carriera lo ha raggiunto nel 2016, quando si è laureato campione del mondo endurance con la Porsche, vincendo anche la 24h di Le Mans di quell'anno. sempre stato vicino al mondo Red Bull, prendendo parte a diverse sessioni di test e show run, oltre ad aver corso in Formula E. Grazie proprio all'esperienza maturata in molteplici categorie, lo svizzero è stato scelto per aiutare gli uomini di Neuburg a sviluppare la ...

infatti realizzerà in casa propria la power unit, rilevando invece le strutture di Hinwil, attualmente di proprietà della Sauber, per il telaio della vettura.

