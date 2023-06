(Di giovedì 22 giugno 2023) Nella nuova puntata di Next Stop: The Future, ambientata nella Perla delle Dolomiti, Fabrizio Longo, direttoreItalia, dialoga con Stefano Longo, Presidente Fondazione: «Oggi è necessaria la capacità di trascinare tutto ciò che gira attorno. Le cose si possono, ma con un approccio e una sensibilità diversi»

Parola d'ordine, efficienza e, per alzare la redditività: margine operativo al 6,5% senza ...Scopri di più Ovviamente un ruolo fondamentale lo giocherà anche il brand premium, che dovrà ...... e per il cliente" afferma Rowan, rifiutando l'dea che queste, e le origini cinesi, ... sul fronte premium si contano poche B - Suv: parlando di endotermiche, ci sono l'Q2 (che non avrà un'...Come spiega Oliver Hoffmann di, "la Formula 1 si sta trasformando, evuole supportare attivamente questo percorso", a partire dalle possibilitra le evoluzioni del progetto per la ...

Audi, sinergie a Cortina: l’importanza di fare sistema Vanity Fair Italia

Nella nuova puntata di Next Stop: The Future, ambientata nella Perla delle Dolomiti, Fabrizio Longo, direttore Audi Italia, dialoga con Stefano Longo, Presidente Fondazione Cortina: «Oggi è necessaria ...