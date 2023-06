ATP Queen’s 2023 | Alcaraz avanti senza problemi | Mannarino sorprende Fritz

(Di giovedì 22 giugno 2023) Si conclude il programma degli ottavi di finale nell’ATP 500 del, classico appuntamento sull’erba londinese in preparazione a Wimbledon, che avrà inizio fra un paio di settimane. Si delinea quindi il quadro dei quarti di finale, con qualche risultato scontato e qualche sorpresa: la stagione sul verde entra sempre più nel vivo. Il risultato che ci ha riguardato più vicino da osservatori italiani è stata la sconfitta a sorpresa di Taylor, battuto da un super Adrian: ciò permette a Jannik Sinner di essere tra le prime otto teste di serie a Wimbledon. Il francese ha prevalso con il punteggio di 6-4 7-6(7), confermando il suo grande stato di forma dopo aver battuto la scorsa settimana a ‘s-Hertogenbosch Daniil Medvedev. Il transalpino è sempre stato al comando del match e ha messo in difficoltà l’americano con il suo ...

Sky Sport TENNIS/Sky Sport SUMMER ore 13.00 DE MINAUR (Aus) - MANNARINO (Fra) (telecronaca Pero - Reggi) a seguire MUSETTI (Ita) - RUNE (Dan) (telecronaca Pero - Reggi) a seguire KORDA (...Per il ragazzo australiano, 10 - 2 quest'anno nei tornei 500 con tanto di trionfo ad Acapulco a inizio marzo, è il secondo quarto di finale alClub dopo quello vinto con Marin Cilic nel 2021: ...500- IL PROGRAMMA DI VENERDI' 23 GIUGNO A partire dalle 13:00 - (7) De Minaur vs Mannarino A seguire - (6) Musetti vs (2) Rune A seguire - Korda vs (5) Norrie A seguire - (1) Alcaraz vs ...