ATP Halle | dove vedere Sinner-Sonego in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il derby azzurro tra Jannike Lorenzoapre il programma del secondo turno dell’ATP2023. L’incontro si disputerà sul campo in erba dell’Owl Arena a partire dalle ore 12:00. A seguire gli altri incontri in tabellone: Bublik-Struff, Rublev Hanfmann e Griekspoor-Hurkacz. È la seconda volta quest’anno che il cammino di entrambi gli azzurri si incrociano nello stesso torneo. Era già capitato nel mese di febbraio, quando sui campi di cemento dell’Open Sud de France l’altoatesino batté il connazionale 6-4, 6-2. Al termine del torneo,sollevò il trofeo superando per due set a zero lo statunitense Maxime Cressy. Il confronto con Lorenzo sarà dunque di buon auspicio per il percorso di Jannik nel torneo? Di seguito le informazioni suil secondo turno ...