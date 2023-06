Atletica | dove vedere in tv gli Europei a squadre ex Coppa Europa | orari | canale | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) Glidileggera andranno in scena a Cracovia (Polonia) dal 23 al 25 giugno. La vecchiaha ormai cambiato nome, ma la sostanza è nei fatti la consueta: uno sport prettamente individuale che per un fine settimana diventa un evento a. Le 16 Nazioni partecipanti schiereranno un unico portacolori in ciascuno dei 37 eventi in(tra cui tre staffette) e si assegneranno i punti in base al piazzamento finale: 16 al primo, 15 al secondo e via dicendo, fino a 1 all’ultimo in graduatoria. Il Paese che avrà ottenuto il maggior numero di punti al termine dei tre giorni di gara potrà alzare al cielo il prestigioso trofeo. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni: gli azzurri se la dovranno ...