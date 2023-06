Atalanta | chiusa la prima fase degli abbonamenti | i numeri

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’ha annunciato di aver chiuso ladi vendita per glidella prossima stagione Di seguito il comunicato dell’. COMUNICATO – Si èalle 20 di oggi, giovedì 22 giugno, la 1ªdella Campagna2023-2024, ovvero lache prevedeva la prelazione sul posto riservata agli abbonati della stagione 2022-2023 dei settori Tribuna d’Onore, Tribuna Centrale, Tribuna Rinascimento coperta, Tribuna Rinascimento scoperta e Curva Nord Pisani: sono 9.459 le prelazioni esercitate. La percentuale di rinnovo è pari al 95.07%aventi diritto.

Si èalle 20 di oggi la 1ª fase della campagna abbonamenti 2023 - 2024 dell ', ovvero la fase che prevedeva la prelazione sul posto riservata agli abbonati della stagione 2022 - 2023 dei ......l'assemblea delle società della massima serie dove saranno aperte le offerte in busta... Claudio Lotito, l'avvocato Cappellini per l'Inter, l'amministratore delegato dell', Luca Percassi ...Ciaralli dà continuità a gran parte della formazione che ha strapazzato l', inserendo ... Rispetto al primo tempo la partita è più spezzettata, quindi piùe meno spettacolare. Per la Roma ...

Abbonamenti Atalanta, chiusa la prima fase di prelazione: rinnovi superiori al 95% BergamoNews.it

Bergamo. Si è chiusa alle 20 di giovedì 22 giugno la prima fase della campagna abbonamenti 2023/24 dell’Atalanta, quella che prevedeva la prelazione sul posto riservata agli abbonati della stagione ...É il primo atto della stagione 2023-24: il Bologna ha aperto ufficialmente la campagna abbonamenti per il prossimo campionato, dando il via alla prima fase riguardante rinnovi e nuove tessere sui ...