Assurdo in India | passeggero vola dal treno in corsa a 120 km h

In una stazione ferroviaria indiana un treno espresso sfreccia a 120 km/h quando un passeggero si butta dal treno in corsa. L'incidente è ...Così ora abbiamo, Australia, Giappone e Stati Uniti che lavorano fianco a fianco nel Mar Cinese Meridionale". Non si è fatta attendere la risposta di Pechino: la portavoce del ministero degli ...... messo a punto da Washington e di cui fanno parte anche Giappone, Australia e. La Cina ... Per Mao l'intervento di Biden è stato "irresponsabile e". Inoltre ha nuovamente contestato la ...

Biden definisce Xi un 'dittatore' Pechino risponde 'assurdo e irresponsabile' Agenzia ANSA

La storica missione del segretario di Stato americano, Antony Blinken, in Cina sembrava avere un po’ affievolito il gelo tra le due superpotenze. Lo stesso presidente Xi Jinping, che aveva accettato d ...Roma, 21 giu. (askanews) - Migliaia di persone in tutto il mondo oggi si ritrovano per praticare insieme all'aria aperta per l'International ...