L'delha approvato la 'Relazione al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualita' dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini'. ...Il presidente dell'legislativa Mauro Bordin dopo una breve introduzione, ha dato la ... membro della Commissione di valutazione Pedemontana Lombarda Spa e del- in particolare per l'...... per poi tornare al tavolo dell'Esecutivo per l'approvazione definitiva, in vista dell'... di membro della Commissione di valutazione Pedemontana Lombarda Spa e del, in particolare per ...

Assemblea Cnel, Brunetta: “Approvati importanti atti su lavoro e qualità dei servizi pubblici” L'Opinionista

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 giu - L'assemblea del Cnel ha approvato la 'Relazione al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualita' dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni ...Roma, 22 giu - Presieduta da Renato Brunetta e alla presenza del Segretario Generale Francesco Tufarelli, si è svolta stamane l’Assemblea del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, che ha app ...