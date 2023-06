Asllani | futuro all’Inter scritto | ‘decide’ Brozovic – CdS

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ildi Kristjan: il giocatore resterà in nerazzurro e sarà uno dei giocatori su cui Simone Inzaghi punterà il prossimo anno. Il motivo, come riporta il Corriere dello Sport, è la cessione ormai certa di Marcelo(vedi articolo).NERAZZURRO – Niente prestiti in vista per Kristjan, che lo scorso anno non ha trovato molto spazio nel centrocampo dell’Inter. L’albanese, infatti, sarà uno dei giocatori su cui potrà e dovrà puntare Simone Inzaghi la prossima stagione. Anche grazie allo spazio liberato dall’ormai certa cessione di Marcelo(direzione Arabia Saudita): i suoi sostituti saranno proprio Hakan Calhanoglu e quello che, di fatto, diventerà il suo vice. Ovvero lo stesso Kristjan ...

Alla partenza del nazionale croato è legato inoltre ildi: con 'Brozo' via l'ex Empoli resterà come vice Calhanoglu in cambia di regia, nonostante il corteggiamento in Serie A di ...Kristjan, autore di un pregevole gol col mancino, è tornato a commentare la confitta in ... "Avremmo dovuto vincerla, speriamo di avere altre possibilità in. Io in campo do sempre il ...RINCALZO -non ha vissuto una grande stagione all'Inter a livello personale. Arrivato dall'...- Nel post partita con la nazionale, il centrocampista ha parlato così del suo: ' ...

FUTURO NERAZZURRO – Niente prestiti in vista per Kristjan Asllani, che lo scorso anno non ha trovato molto spazio nel centrocampo dell'Inter. Il futuro di Kristjan Asllani all'Inter è scritto: il ...