Ascolti TV | Mercoledì 21 giugno 2023 Vince Chi l’ha Visto 14% | Rai1 12 4% con Il faro dei ricordi | flop New Amsterdam 8 7% | Delitti in Paradiso riparte dal 6 8%

(Di giovedì 22 giugno 2023) Chi l'ha? Nella serata di ieri,21, suIldeiha conquistato 1.962.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Newha incollato davanti al video 1.324.000 spettatori con uno share dell’8.7%. Su Rai2 la nuova stagione diindebutta a 1.131.000 spettatori (6.8%), mentre l’episodio in replica della stagione precedente arriva a 833.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 Sherlock Holmes ha raccolto 753.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rai3 Chi? è seguito da 1.976.000 spettatori con il 14%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 760.000 spettatori (6.4%). Su La7 Atlantide – Storie di uomini e di mondi ...

tv di21 giugno 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Il faro dei ricordi " contro " New Amsterdam ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,21 ...... ora in onda con ottimial lunedì sera. Lo spostamento potrebbe danneggiare il programma d'... destinazione Rete 4 per un prime time alo domenica sera. Al suo posto a ' L'Aria che ......completezza gli elenchi mostrano anche il tempo di durata totale di ciascun titolo (nel caso di, per esempio, 6 ore e 49 minuti). Ma non è tutto: l'arco di tempo per misurare gli...