Ascolti TV mercoledì 21 giugno 2023 | Rai 1 | Canale 5 e Chi l' ha visto? | Ecco chi ha vinto

(Di giovedì 22 giugno 2023) Scopriamo cosa ha scelto il pubblico televisivo italiano21tra il film di Rai 1, New Amsterdam su5 e Chi l'ha? su Rai 3TV di21: ieri sera il palinsesto della prima serata ha offerto al pubblico film, serie televisive, attualità, sport e talk show politicii dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani. Su Rai 1 il film Il faro dei ricordi ha interessato 1.962.000 spettatori, con uno share del 12,4%.5 con New Amsterdam ha intrattenuto 1.324.000 spettatori, con uno share dell'8,7%. Rai 2 ha mandato in onda Delitti in Paradiso, il primo episodio della 12esima stagione ha raccolto 1.131.000 ...

