Ascolti tv mercoledì 21 giugno 2023 | Il faro dei ricordi | New Amsterdam 5 | Chi l’ha visto? | Sherlock Holmes | dati Auditel e share

(Di giovedì 22 giugno 2023)tv21, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida deglitelevisivi. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato infatti variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Canale 5? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Tiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto e ...

... ora in onda con ottimial lunedì sera. Lo spostamento potrebbe danneggiare il programma d'... destinazione Rete 4 per un prime time alo domenica sera. Al suo posto a ' L'Aria che ......completezza gli elenchi mostrano anche il tempo di durata totale di ciascun titolo (nel caso di, per esempio, 6 ore e 49 minuti). Ma non è tutto: l'arco di tempo per misurare gli...Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba: Il grande giorno è arrivato,21 giugno, a Bari, sul lungomare Imperatore Augusto, debutta il Radio Norba Cornetto ...e viene premiato da...