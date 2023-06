Ascolti tv ieri | Chi l' ha Visto al top | flop New Amsterdam Domina Liorni

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 22 giugno 2023) Glitv dimercoledì 21 giugno 2023 vedono in prima serata la vittoria di Chi l'ha? su Rai3. Il programma di Federica Sciarelli è stato seguito da una media di 1.976.000 spettatori pari al 14% di share. Clamorososu Canale 5: Newha ottenuto solo 1.324.000 spettatori per uno share dell'8.7%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai1 film Il Faro dei Ricordi 1.962.000, 12.4%. Rai2 Delitti in Paradiso 972.000, 6.5% Italia 1 film Sherlock Holmes 753.000, 5.3% Rete 4 Zona Bianca 760.000, 6.4% La7 Atlantide – Il caso Orlandi, 40 Anni senza Verità 450.000, 3.8% Tv8 Name that Tune 300.000, 2.1% Nove LBA Playoff Armani Milano – Virtus Bologna 364.000, 2.2%. IN AGGIORNAMENTO