Ascolti tv | i dati di mercoledì 21 giugno

(Di giovedì 22 giugno 2023) Idi ieri sera Nella serata di ieri,212023, su Rai Uno Il faro dei ricordi ottiene 1.962.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 New Amsterdam conquista 1.324.000 spettatori con uno share dell’8.7%. Su Rai2 la nuova stagione di Delitti in Paradiso si ferma a 1.131.000 spettatori (6.8%), mentre l’episodio in replica della stagione precedente arriva a 833.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 Sherlock Holmes ha raccolto 753.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? conquista ben 1.976.000 spettatori con il 14%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 760.000 spettatori (6.4%). L'articolo proviene da 361 Magazine.