Ascolti tv | ‘Chi l’ha visto?’ vince la serata con il 14% di share

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) –visto?’ su Rai3 si è aggiudicato glidella primadi ieri con 1.976.000 telespettatori e il 14% di. Rai1 con il film ‘Il faro dei ricordi’ ha ottenuto 1.962.000 telespettatori e il 12,4%, mentre ‘New Amsterdam’ su Canale 5 ha raccolto 1.324.000 telespettatori con l’8,7% di. Appena fuori dal podio Rai2 con la nuova stagione di ‘Delitti in paradiso’ che ha registrato 1.131.000 telespettatori e il 6,8% mentre, a seguire, l’episodio in replica della precedente stagione è stato visto da 833.000 telespettatori pari al 6,2%. Su Retequattro ‘Zona Bianca’ ha raccolto 760.000 telespettatori e il 6,4% die Italia 1 con ‘Sherlock Holmes’ ne ha conquistati 753.000 con il 5,3%. Su La7 ‘Atlantide’ ha interessato 450.000 ...

Era solo una questione prima chel'ha visto si aggiudicasse la battaglia deglidella prima serata del mercoledì . Per tutta la primavera il programma condotto da Federica Sciarelli si era mantenuto su medie intorno (e ...Rai1, con il film 'Il faro dei ricordi', seconda con il 12,4% 'l'ha visto' su Rai3 si è aggiudicato glidella prima serata di ieri con 1.976.000 telespettatori e il 14% di share. Rai1 con il film 'Il faro dei ricordi' ha ottenuto 1.962.000 ...TV ieri 21 giugno 2023: Zona Bianca arriva a 760mila spettatori per il 6,4% di share Rai3 vince negliTV del mercoledì conl'ha visto , che ha incollato al video 1.976.000 di spettatori per il 14% di share. Secondo posto per Rai1 con il film Il faro dei ricordi , che ha appassionato 1.962.