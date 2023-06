ASCOLTI TV 21 GIUGNO 2023 | CHI L’HA VISTO 14% | IL FARO DEI RICORDI 12 | 4% | NEW AMSTERDAM 8 | 7% | DELITTI IN PARADISO 6 | 8% | TECHE 16 | 8% VS PAPERE 15 | 6%

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 22 giugno 2023)TV 212022 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2632 38.02 PT – 6539 39.12 24 – 2529 36.53 PT – 5983 35.79 Rassegna Stampa – 300 13.04Tg1 – 889 19.92Tg1 Mattina Estate – 734 17.37UnoMattina Estate – 703 17.66Camper in Viaggio – 1082 15.65Camper – 1423 14.35Tg1 + Tg1 Ec. – 2805 24.13 + 2101 18.54Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1287 11.80Oggi è un Altro Giorno – 1365 15.53Sei Sorelle – 881 13.00Pres. Vita in Diretta – 1393 20.78La Vita in Diretta – 1894 25.24Reazione a Catena – 2162 23.50Reazione a Catena – 2915 25.46Tg1 – 3333 22.70Cinque Minuti +Tè – 2974 18.74 + 2862 16.80Ildei– 1962 12.42Porta a Porta – 464 8.14 Prima Pagina – 567 20.17Tg5 – 1065 24.11Mattino 5 News – 828 21.07Mattino 5 News – 838 23.73Forum: Il ...