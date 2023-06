Arte | a Gangi esposte duecento opere realizzate con l' intelligenza artificiale

(Di giovedì 22 giugno 2023) Palermo, 22 giu. (Adnkronos) - Saranno circaleinteramente con l', quelle che verranno(sia fisicamente che virtualmente) nel Vernissage che si svolgerà il prossimo 24 giugno alle ore 17 presso Palazzo Bongiorno a(Palermo). Di questo se ne parlerà al Convegno di apertura del Vernissage dal titolo “e Creazione Artistica: una sfida per l'? Si approfondirà il tema grazie alle relazioni dello storico d'Laura Francesca Di Trapani e del fisico esperto in IA Santi Spartà. Nel giorno in cui si festeggia la “Notte Romantica dei Borghi” non poteva mancare un evento diorganizzato ...

Nel giorno in cui si festeggia la 'Notte Romantica dei Borghi' non poteva mancare un evento diorganizzato dall'Istituzione di Alta Cultura di, la 'Gianbecchina', che come filo conduttore ...... Roberto Franco, del sindaco di, Giuseppe Ferrarello e per la soprintendenza per i Beni ... Maria Giovanna Meli, Psicologa OdV 'Dimensione Uomo'; Valeria Gestivo, psicologa ed- terapeuta; ......questo concetto dalla filosofia zen (ma innumerevoli esempi si potrebbero trovare anche nell', ... Noemi Badino, Alessandro Baron, Frione Irene, Mattia, Michele Iannuzzi, Stefano Lodi, Mattia ...

Arte: a Gangi esposte duecento opere realizzate con l'intelligenza ... Adnkronos

Palermo, 22 giu. (Adnkronos) – Saranno circa duecento le opere realizzate interamente con l’Intelligenza Artificiale, quelle che verranno esposte (sia fisicamente che virtualmente) nel Vernissage che ...A Gangi incontro, ieri, su “Museo come strumento della comunità: inclusione e sostenibilità” con i ragazzi di dimensione uomo ...