Arriva Iliad FLASH 130 | attivabile solo per pochi giorni

FLASH 130, la nuova offerta per festeggiare l'arrivo dell'estate L'estate è finalmente arrivata ela celebra con il lancio della nuova FLASH 130 , la nuova offerta che include 130 ...Donazioni: 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone,, PosteMobile, ... con una prima stima dei danni causati chea 8,8 miliardi di euro. Italia Loves Romagna ......ciascuna per i prossimi 10 anni Cresce il sostegno diverso le iniziative legate al mondo della formazione universitaria . Tra i progetti sviluppati in ambito di sostenibilità sociale...

Ufficiale: arriva l’eSim di Iliad. Quanto costa e come si attiva iGizmo.it

Arriva una nuova offerta bomba estiva di Iliad che propone oggi la nuova Flash 130 che permette non solo di avere 130GB di traffico dati da mobile sotto rete 4G/4G+ ma anche chiamate illimitate oltre ...Le nuove offerte di Vodafone sono arrivate con l'obiettivo di battere la concorrenza recuperando gran parte dei clienti persi, basando tutto sulla grande quanti ...