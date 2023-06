... situata nelle vicinanze, condivisa con un amico, unalbanese. Questi, alla vista dei ... L'attività è terminata con l'del 25enne e la denuncia del coinquilino albanese, deferito a piede ...La ricostruzione Per questi presunti abusi in carcere sono finiti il fratelloD. D. A . (tratto inil 23 dicembre 2022) e sua madre M. G. (già detenuta con le accuse di tortura, ...E' in carcere in attesa di convalida dell'un cittadino tunisino di 27 anni che deve rispondere di rapina impropria ai danni di una. L'episodio è accaduto intorno al mezzanotte in Piazza Aldrovandi, già nel mirino della ...

Arresto 21enne per lesioni e resistenza dopo colluttazione in piazza Punto! Il web magazine

Portato in commissariato, l'uomo è stato identificato: si tratta di un 21enne originario del Gambia, con precedenti di polizia; il giovane è stato così arrestato per lesioni, resistenza a Pubblico ...Continua la lotta allo spaccio di droga da parte delle forze dell’ordine e una attenta sinergia tra Procura della Repubblica di Roma e Carabinieri del Comando Provinciale di Roma ha consentito nelle u ...